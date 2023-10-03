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Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/polkovnik-1900088943.html
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского - РИА Новости, 03.10.2023
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского
Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:38
2023-10-03T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
германия
словакия
украина
нато
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.Так военный эксперт прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer.По мнению Рихтера, в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины, однако затягивание военных действий приведет к гораздо более серьезным проблемам."Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь", — отметил аналитик.Рихтер подчеркнул, что Украина не заинтересована в затягивании конфликта, отметив, что "сейчас плохие времена для долгой войны".Ранее американский журнал Newsweek писал о том, что Украина рискует остаться без военной поддержки сразу двух союзников по НАТО в лице Словакии и США.
https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html
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германия
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в мире, германия, словакия, украина, нато, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Словакия, Украина, НАТО, Берлин (город)
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского

Полковник бундесвера Рихтер: Украина потеряет свои человеческие ресурсы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский и украинский солдат
Владимир Зеленский и украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский и украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.
Так военный эксперт прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer.
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По мнению Рихтера, в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины, однако затягивание военных действий приведет к гораздо более серьезным проблемам.
«
"Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь", — отметил аналитик.
Рихтер подчеркнул, что Украина не заинтересована в затягивании конфликта, отметив, что "сейчас плохие времена для долгой войны".
Ранее американский журнал Newsweek писал о том, что Украина рискует остаться без военной поддержки сразу двух союзников по НАТО в лице Словакии и США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияСловакияУкраинаНАТОБерлин (город)
 
 
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