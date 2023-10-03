https://ria.ru/20231003/polkovnik-1900088943.html

Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского

Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского - РИА Новости, 03.10.2023

Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского

Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:38

2023-10-03T06:38

2023-10-03T06:38

специальная военная операция на украине

в мире

германия

словакия

украина

нато

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899325488_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_aa2ccbbcd64e56135dfa8a68dab62720.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.Так военный эксперт прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer.По мнению Рихтера, в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины, однако затягивание военных действий приведет к гораздо более серьезным проблемам."Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь", — отметил аналитик.Рихтер подчеркнул, что Украина не заинтересована в затягивании конфликта, отметив, что "сейчас плохие времена для долгой войны".Ранее американский журнал Newsweek писал о том, что Украина рискует остаться без военной поддержки сразу двух союзников по НАТО в лице Словакии и США.

https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html

https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html

германия

словакия

украина

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, словакия, украина, нато, берлин (город)