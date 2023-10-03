https://ria.ru/20231003/polkovnik-1900088943.html
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского - РИА Новости, 03.10.2023
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского
Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:38
2023-10-03T06:38
2023-10-03T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
германия
словакия
украина
нато
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899325488_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_aa2ccbbcd64e56135dfa8a68dab62720.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.Так военный эксперт прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer.По мнению Рихтера, в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины, однако затягивание военных действий приведет к гораздо более серьезным проблемам."Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь", — отметил аналитик.Рихтер подчеркнул, что Украина не заинтересована в затягивании конфликта, отметив, что "сейчас плохие времена для долгой войны".Ранее американский журнал Newsweek писал о том, что Украина рискует остаться без военной поддержки сразу двух союзников по НАТО в лице Словакии и США.
https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html
https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html
германия
словакия
украина
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899325488_0:0:2491:1868_1920x0_80_0_0_d48e3368f4e936e2d5e65e43f639301b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, словакия, украина, нато, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Словакия, Украина, НАТО, Берлин (город)
Немецкий полковник сделал важное предупреждение для Зеленского
Полковник бундесвера Рихтер: Украина потеряет свои человеческие ресурсы