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Убивший людей в тайском ТЦ подросток заявил, что страдает галлюцинациями
Убивший людей в тайском ТЦ подросток заявил, что страдает галлюцинациями - РИА Новости, 03.10.2023
Убивший людей в тайском ТЦ подросток заявил, что страдает галлюцинациями
Подросток, застреливший трех человек в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, пожаловался, что страдает галлюцинациями, сообщил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:37
2023-10-03T16:37
2023-10-03T16:37
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подросток, застреливший трех человек в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, пожаловался, что страдает галлюцинациями, сообщил тайский портал Khaosod. Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в торговом центре в районе Сиама. По последним данным, в результате инцидента три человека погибли, еще пять пострадали. Стрелком оказался 14-летний подросток. По данным Khaosod, одной из погибших была гражданка Китая "Перед инцидентом у (подростка - ред.) была галлюцинация, что кто-то собирается в него выстрелить в него, поэтому он выстрелил первым", - пишет издание, ссылая на видео с предварительного допроса преступника. На нем таец обращался к офицерам к просьбой защитить его от галлюцинаций. Стрелок также рассказал, что ему нравится играть в игры-стрелялки на мобильном телефоне. Проверив смартфон подростка, полиция обнаружила на нем несколько видео, на которых стрелок практиковался в снаряжении оружейного магазина.
https://ria.ru/20230928/strelba-1899297911.html
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в мире, таиланд, бангкок, китай
В мире, Таиланд, Бангкок, Китай
Убивший людей в тайском ТЦ подросток заявил, что страдает галлюцинациями
Убивший трех человек в тайском ТЦ подросток заявил, что страдает галлюцинациями