https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900295978.html

Запад дал Украине все оружие, которое мог дать, считает французский эксперт

Запад дал Украине все оружие, которое мог дать, считает французский эксперт - РИА Новости, 03.10.2023

Запад дал Украине все оружие, которое мог дать, считает французский эксперт

Западные страны уже предоставили Украине почти все оружие, которое они были в состоянии предоставить, и не могут поддерживать военные усилия в течение... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:24

2023-10-03T21:24

2023-10-03T21:24

украина

россия

жозеп боррель

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

нато

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ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Западные страны уже предоставили Украине почти все оружие, которое они были в состоянии предоставить, и не могут поддерживать военные усилия в течение длительного времени, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS французский военный эксперт Оливье Кемпф. "Проблема долгой войны в том, что для нее нужны ресурсы. Ресурсы в людях, но прежде всего -в материалах, и, в конце концов, страны Запада уже отдали то, что у них было в арсеналах, то, что они могли дать. Они все еще могут дать несколько мелочей, но этого недостаточно, чтобы поддерживать военные усилия в долгосрочной перспективе", - сказал он. Кемпф считает, что Запад по-прежнему будет предоставлять разведданные, тренировку для солдат и спутниковую поддержку, но в отношении вооружения потребуются изменения. "Сегодня у нас есть европейские и американские производители вооружений, которые говорят: "Мы готовы, но вы должны заплатить". В разгар военной экономики ВВП Украины упал на 30% в прошлом году. Таким образом, вопрос будет заключаться в том, как увеличить финансовые потоки на Украину, чтобы позволить ей покупать вооружение", - добавил эксперт. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до 5 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900294877.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, жозеп боррель, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато