https://ria.ru/20231003/peregovory-1900184816.html
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией
Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:05
2023-10-03T15:05
2023-10-03T15:14
абхазия
россия
владимир путин
аслан бжания
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого октября состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания, политика
Абхазия, Россия, Владимир Путин, Аслан Бжания, Политика
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией
В Кремле заявили о запланированных на 4 октября переговорах Путина с Бжанией