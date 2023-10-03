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В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией - РИА Новости, 03.10.2023
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15:05 03.10.2023 (обновлено: 15:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/peregovory-1900184816.html
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией
Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:05
2023-10-03T15:14
абхазия
россия
владимир путин
аслан бжания
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого октября состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.
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абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания, политика
Абхазия, Россия, Владимир Путин, Аслан Бжания, Политика
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией

В Кремле заявили о запланированных на 4 октября переговорах Путина с Бжанией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Четвертого октября состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.
Президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи. 3 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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