https://ria.ru/20231003/peregovory-1900184816.html

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией - РИА Новости, 03.10.2023

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Бжанией

Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:05

2023-10-03T15:05

2023-10-03T15:14

абхазия

россия

владимир путин

аслан бжания

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого октября состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html

абхазия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания, политика