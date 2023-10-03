https://ria.ru/20231003/otravlenie-1900114690.html

Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье

Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2023

Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:53

2023-10-03T10:53

2023-10-03T10:53

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщали РИА Новости, что один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи. "Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)