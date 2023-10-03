https://ria.ru/20231003/otravlenie-1900114690.html
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2023
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье
Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:53
2023-10-03T10:53
2023-10-03T10:53
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщали РИА Новости, что один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи. "Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье
Роспотребнадзор проводит расследование после отравления шоколадом в Подмосковье