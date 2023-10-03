Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/otravlenie-1900114690.html
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2023
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье
Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:53
2023-10-03T10:53
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a696f68430eccd65f2295b2ff7077cd0.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщали РИА Новости, что один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи. "Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a5e6a6f6595dd9238424996f44704c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор расследует ситуацию с отравлением шоколадом в Подмосковье

Роспотребнадзор проводит расследование после отравления шоколадом в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Роспотребнадзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование по факту жалоб на симптомы отравления у учащихся школы после употребления шоколада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщали РИА Новости, что один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи.
"Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом
2 октября, 23:51
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала