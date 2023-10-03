https://ria.ru/20231003/otoplenie-1900098325.html

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве начали включать отопление

Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:23

2023-10-03T09:23

2023-10-03T09:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что теплоноситель подается поэтапно. Полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. "Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов", – цитируют в сообщении Бирюкова. Сообщается, что специалисты с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://ria.ru/20231001/pogoda-1899732178.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии