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Руденя: число отдохнувших в детских лагерях Тверской области выросло на 20%

Руденя: число отдохнувших в детских лагерях Тверской области выросло на 20% - РИА Новости, 03.10.2023

Руденя: число отдохнувших в детских лагерях Тверской области выросло на 20%

Прошедшим летом в детских лагерях Тверской области отдохнули более 66 тысяч школьников, число отдыхающих выросло на 20%, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:07

2023-10-03T18:07

2023-10-03T18:24

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 3 окт — РИА Новости. Прошедшим летом в детских лагерях Тверской области отдохнули более 66 тысяч школьников, число отдыхающих выросло на 20%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги летней оздоровительной кампании рассмотрели во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя. "В этом году в Тверской области количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в летний период, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом и составило более 66 тысяч человек. В три раза выросло количество лагерей труда и отдыха. Такая форма отдыха очень важна, в том числе она способствует объединению детей, формированию дружеских отношений в коллективе", - сказал на заседании регионального правительства Руденя. Летом 2023 года более 4 тысяч ребят приобрели полезные навыки и опыт в 317 лагерях труда и отдыха. В 35 палаточных лагерях побывали свыше 2,6 тысячи детей. Всего в Тверской области работало 864 детских лагеря различного формата. В федеральные детские центры в этом году путевки предоставлены 237 юным жителям Верхневолжья. Кроме того, в летний период более 3,4 тысячи детей поправили здоровье в санаториях. Были предоставлены возможности для отдыха и лечения детей участников СВО, сирот, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья. В организации летней оздоровительной кампании было задействовано более 7515 сотрудников, из них – 1022 вожатых, прошедших обучение в ресурсном центре "Вожатый ТО". Губернатор поставил задачи по подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года. "Это улучшение материально-технической базы наших лагерей, а также расширение охвата отдыхом детей из семей в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком и ребят из отдаленных от центра области территорий Верхневолжья – юго-западных и северо-восточных районов. Кроме того, нужно дополнить спортивную программу: включить в нее соревнования по разным видам спорта между лагерями. Отдельное направление – подготовка пищеблоков и персонала, который там работает", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Глава региона также поставил задачу уделить первоочередное внимание содержательной части отдыха подрастающего поколения, чтобы каждый ребенок получил возможности для развития талантов и способностей, приобретения новых знаний, приобщения к творчеству, спорту и труду.

https://ria.ru/20230512/deti-1871417618.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область