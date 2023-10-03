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"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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13:42 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/oruzhie-1900164354.html
"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине
"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине - РИА Новости, 03.10.2023
"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине
Украина, вопреки заявлениям Владимира Зеленского, обречена на поражение, поскольку сама не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит, заявил РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:42
2023-10-03T13:42
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украина, вопреки заявлениям Владимира Зеленского, обречена на поражение, поскольку сама не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего?" - возмутился он.Соскин также отметил, что недальновидная политика нынешнего правительства Украину привела страну к конфликту и полному краху."Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста &lt;…&gt;", –резюмировал он.В июне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, "они ничего не производят, "им все привозят".
https://ria.ru/20231003/pomosch-1900114941.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин
"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: отсутствие ВПК приведет Украину к поражению

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украина, вопреки заявлениям Владимира Зеленского, обречена на поражение, поскольку сама не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего?" - возмутился он.
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Соскин также отметил, что недальновидная политика нынешнего правительства Украину привела страну к конфликту и полному краху.
"Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста <…>", –резюмировал он.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, "они ничего не производят, "им все привозят".
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег Соскин
 
 
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