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Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения - РИА Новости, 03.10.2023
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15:23 03.10.2023 (обновлено: 15:27 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/opoveschenie-1900189862.html
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения - РИА Новости, 03.10.2023
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения
Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:23
2023-10-03T15:27
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области."Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье 4 октября с 10.43 до 10.44. Услышав звук сирены – сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение МЧС России. Самое главное, сохраняйте спокойствие - тревога учебная", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения

В Подмосковье в среду пройдет проверка системы оповещения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочие проверяют исправность системы оповещения
Рабочие проверяют исправность системы оповещения - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рабочие проверяют исправность системы оповещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье 4 октября с 10.43 до 10.44. Услышав звук сирены – сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение МЧС России. Самое главное, сохраняйте спокойствие - тревога учебная", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения 4 октября
2 октября, 11:11
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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