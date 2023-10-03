https://ria.ru/20231003/opoveschenie-1900189862.html
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения - РИА Новости, 03.10.2023
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения
Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:23
2023-10-03T15:23
2023-10-03T15:27
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области."Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье 4 октября с 10.43 до 10.44. Услышав звук сирены – сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение МЧС России. Самое главное, сохраняйте спокойствие - тревога учебная", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231002/krym-1899864761.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения
В Подмосковье в среду пройдет проверка системы оповещения