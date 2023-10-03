https://ria.ru/20231003/opoveschenie-1900189862.html

Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения

Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения - РИА Новости, 03.10.2023

Жителей Подмосковья предупредили о проверке системы оповещения

Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:23

2023-10-03T15:23

2023-10-03T15:27

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье в среду, 4 октября, над областью прозвучит сирена, но тревога будет учебная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области."Проверка системы оповещения пройдет в Подмосковье 4 октября с 10.43 до 10.44. Услышав звук сирены – сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение МЧС России. Самое главное, сохраняйте спокойствие - тревога учебная", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231002/krym-1899864761.html

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)