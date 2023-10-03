Турция может провести операцию против боевиков РПК, пишут СМИ
Hürriyet: Турция может провести трансграничную операцию против боевиков РПК
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Турция может провести трансграничную операцию против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
"В своей вступительной речи перед парламентом президент Эрдоган сказал: "Пусть слова: "Мы можем прийти внезапно однажды ночью" будут у вас в ушах… После заявлений президента Эрдогана и министра национальной обороны Гюлера на повестку дня встал вопрос о том, будет ли организована трансграничная операция. Утверждается, что операция, проведенная в ответ на террористическую атаку РПК в тот же день, была карательной, но трансграничная операция может быть проведена, если это потребуется Турции. Подчеркивается возможность проведения трансграничной операции. Отмечается, что в случае необходимости она может быть проведена в определенный Турцией срок", - пишет издание.
Глава МВД Турции Али Ерликая в минувшее воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.