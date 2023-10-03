https://ria.ru/20231003/operatsiya-1900096527.html

Турция может провести операцию против боевиков РПК, пишут СМИ

Турция может провести операцию против боевиков РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

Турция может провести операцию против боевиков РПК, пишут СМИ

Турция может провести трансграничную операцию против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет близкий к правительственным кругам колумнист... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:12

2023-10-03T09:12

2023-10-03T09:12

в мире

турция

анкара (провинция)

ирак

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Турция может провести трансграничную операцию против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. "В своей вступительной речи перед парламентом президент Эрдоган сказал: "Пусть слова: "Мы можем прийти внезапно однажды ночью" будут у вас в ушах… После заявлений президента Эрдогана и министра национальной обороны Гюлера на повестку дня встал вопрос о том, будет ли организована трансграничная операция. Утверждается, что операция, проведенная в ответ на террористическую атаку РПК в тот же день, была карательной, но трансграничная операция может быть проведена, если это потребуется Турции. Подчеркивается возможность проведения трансграничной операции. Отмечается, что в случае необходимости она может быть проведена в определенный Турцией срок", - пишет издание. Глава МВД Турции Али Ерликая в минувшее воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231002/rpk-1899826161.html

турция

анкара (провинция)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана