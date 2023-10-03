https://ria.ru/20231003/obvineniya-1900091328.html

Венгрия раскритиковала заявления о вмешательстве России в словацкие выборы

Венгрия раскритиковала заявления о вмешательстве России в словацкие выборы - РИА Новости, 03.10.2023

Венгрия раскритиковала заявления о вмешательстве России в словацкие выборы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинения в сторону России о якобы вмешательстве в парламентские выборы РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T07:47

2023-10-03T07:47

2023-10-03T07:48

венгрия

словакия

россия

петер сийярто

роберт фицо

зузана чапутова

евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинения в сторону России о якобы вмешательстве в парламентские выборы в Словакии, указав, что в Брюсселе в последнее время "российскими шпионами" называют всех политиков, кто идет против либерального мейнстрима. Ранее в посольстве РФ в Словакии решительно отвергли надуманные обвинения о якобы вмешательстве РФ в словацкий электоральный процесс. "Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы, выступающий против брюссельского либерального мейнстрима политик или политическая семья побеждает на выборах или хотя бы имеет шанс участвовать выборах, из Брюсселя сразу начинаются давление, нападки и клеймение", - сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, "политический дискурс в Европе настолько упал", что "шпионами Москвы" там называют всех, "кто не готов присоединиться к брюссельскому мейнстриму, не готов поставлять оружие, не готов занять позицию европейского мейнстрима" по отношению к конфликту на Украине. Глава венгерского МИД также приветствовал победу на выборах партии экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который "открыто представляет позицию, очень похожую на позицию венгерского правительства, по трем важнейшим темам: в вопросе мира, миграции и отказа от гендерной пропаганды". Парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer во главе с Фицо, который выступает против военной поддержки Украины. Политик уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник наделил Фицо полномочиями сформировать кабмин. Венгерский премьер Виктор Орбан ранее, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20231002/vybory-1900014270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/karlson-1893175213.html

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венгрия, словакия, россия, петер сийярто, роберт фицо, зузана чапутова, евросоюз, еврокомиссия, в мире