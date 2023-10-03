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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900165149.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:46
2023-10-03T13:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.30 по 13.15 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Ясиноватой и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Зайцево. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
донецк
донецкая народная республика
ясиноватая
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донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Ясиноватая
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 "натовских" снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска с 11.30 по 13.15 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Ясиноватой и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Зайцево.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 октября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККЯсиноватая
 
 
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