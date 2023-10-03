ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой, Макеевке, Ясиноватскому району 20 снарядов
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 9.25 по 9.50 в общей сложности выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.