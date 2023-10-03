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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900108637.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:18
2023-10-03T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
макеевка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.25 по 9.50 в общей сложности выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900107333.html
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900093903.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, макеевка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Макеевка, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой, Макеевке, Ясиноватскому району 20 снарядов

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Донецк - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Украинские войска обстреляли Новолуганское
Вчера, 10:10
Кроме того, украинские войска с 9.25 по 9.50 в общей сложности выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяМакеевкаНАТОСЦКК
 
 
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