https://ria.ru/20231003/obstrel-1900108637.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:18

2023-10-03T10:18

2023-10-03T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.25 по 9.50 в общей сложности выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231003/obstrel-1900107333.html

https://ria.ru/20231003/obstrel-1900093903.html

донецк

ясиноватая

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, ясиноватая, макеевка, нато, сцкк