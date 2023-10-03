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Украинские войска обстреляли Новолуганское - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 03.10.2023 (обновлено: 10:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900107333.html
Украинские войска обстреляли Новолуганское
Украинские войска обстреляли Новолуганское - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские войска обстреляли Новолуганское
Украинские войска в 09.05 выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:10
2023-10-03T10:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в 09.05 выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новолуганское: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900093903.html
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донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Новолуганское

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в 09.05 выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новолуганское: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Вчера, 08:27
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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