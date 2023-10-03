https://ria.ru/20231003/obstrel-1900107333.html

Украинские войска обстреляли Новолуганское

Украинские войска обстреляли Новолуганское - РИА Новости, 03.10.2023

Украинские войска обстреляли Новолуганское

Украинские войска в 09.05 выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.10.2023

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2023-10-03T10:10

2023-10-03T10:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в 09.05 выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новолуганское: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.

https://ria.ru/20231003/obstrel-1900093903.html

https://ria.ru/20231003/shebekino-1900094704.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия