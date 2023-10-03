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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900093903.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска во вторник выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка, а также трижды обстреляли Ясиноватую,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:27
2023-10-03T08:27
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка, а также трижды обстреляли Ясиноватую, выпустив более десяти 155-миллиметровых снарядов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:35 - н.п. Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:30 - н.п. Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:35 - н.п. Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщается, обстрел Ясиноватой велся с 7.35 до 7.45, за это время украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900086724.html
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донецк, ясиноватая, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка, а также трижды обстреляли Ясиноватую, выпустив более десяти 155-миллиметровых снарядов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:35 - н.п. Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:30 - н.п. Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:35 - н.п. Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщается, обстрел Ясиноватой велся с 7.35 до 7.45, за это время украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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