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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:28
2023-10-03T00:28
2023-10-03T00:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
макеевка
в мире
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, макеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Макеевка, В мире
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 103 боеприпаса