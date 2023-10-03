https://ria.ru/20231003/obstrel-1900076042.html

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.10.2023

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:28

2023-10-03T00:28

2023-10-03T00:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

макеевка

в мире

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, макеевка, в мире