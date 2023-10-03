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Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием - РИА Новости, 03.10.2023
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18:01 03.10.2023 (обновлено: 18:02 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/obraschenie-1900235388.html
Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием
Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием - РИА Новости, 03.10.2023
Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием
Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием в суде Делавэра, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:01
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в мире
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уилмингтон
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием в суде Делавэра, сообщает телеканал NBC. Во вторник в Уилмингтоне (штат Делавэр) прошли предварительные слушания по делу Хантера Байдена. Согласно принятой процедуре, судья зачитал ему выдвинутые прокуратурой обвинения, после чего сын президента США заявил о своей невиновности по всем трем статьям обвинения - все они касаются приобретения и хранения огнестрельного оружия. Заседание, продолжавшееся около получаса, завершилось тем, что судья зачитал Байдену условия его освобождения на время судебного разбирательства. По предписанию судьи он обязан находится под наблюдением офицера по контролю над условно-освобожденными, заняться своим трудоустройством, не принимать наркотики и алкоголь, ему запрещено взаимодействие с оружием, а также по первому требованию властей он обязан быть готовым пройти тестирование и лечение наркозависимости. 53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается. Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
https://ria.ru/20231002/svyaz-1900071314.html
https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html
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в мире, сша, уилмингтон, делавэр, хантер байден, nbc, президентские выборы в сша
В мире, США, Уилмингтон, Делавэр, Хантер Байден, NBC, Президентские выборы в США
Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием

NBC: сын Байдена не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием в суде

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном обращении с оружием в суде Делавэра, сообщает телеканал NBC.
Во вторник в Уилмингтоне (штат Делавэр) прошли предварительные слушания по делу Хантера Байдена. Согласно принятой процедуре, судья зачитал ему выдвинутые прокуратурой обвинения, после чего сын президента США заявил о своей невиновности по всем трем статьям обвинения - все они касаются приобретения и хранения огнестрельного оружия.
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Заседание, продолжавшееся около получаса, завершилось тем, что судья зачитал Байдену условия его освобождения на время судебного разбирательства. По предписанию судьи он обязан находится под наблюдением офицера по контролю над условно-освобожденными, заняться своим трудоустройством, не принимать наркотики и алкоголь, ему запрещено взаимодействие с оружием, а также по первому требованию властей он обязан быть готовым пройти тестирование и лечение наркозависимости.
53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
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