https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900132767.html

В Николаеве вновь прогремел взрыв, сообщают СМИ

В Николаеве вновь прогремел взрыв, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

В Николаеве вновь прогремел взрыв, сообщают СМИ

Взрыв вновь прогремел в Николаеве на юге Украины, в регионе тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:10

2023-10-03T12:10

2023-10-03T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в Николаеве на юге Украины, в регионе тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в телеграм-канале. Ранее во вторник СМИ уже сообщали о воздушной тревоге и звуке взрыва в городе. "В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231003/pavlograd-1900093536.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаев (украина), украина