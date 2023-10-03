В Николаеве вновь прогремел взрыв, сообщают СМИ
"Общественное": в Николаеве второй раз за сутки прогремел взрыв
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в Николаеве на юге Украины, в регионе тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в телеграм-канале.
Ранее во вторник СМИ уже сообщали о воздушной тревоге и звуке взрыва в городе.
"В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.