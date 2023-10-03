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В ГД внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц
В ГД внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц - РИА Новости, 03.10.2023
В ГД внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц
Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, председатель... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:22
2023-10-03T00:22
2023-10-03T00:22
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
экономика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, сообщил Нилов в Telegram-канале. Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%. В частности, если налогооблагаемый доход за налоговый период составляет менее 360 тысяч рублей или равен указанной сумме, предлагается ставка в 0%. Взимать 13% предлагается "с суммы, превышающей 360 тысяч рублей, если сумма налогооблагаемого дохода за налоговый период составляет более 360 тысяч рублей, но менее либо равна 5 миллионам рублей". Ставка в 603,2 тысячи рублей и 15% с суммы, превышающей 5 миллионов, предусмотрена для дохода от 5 до 10 миллионов рублей; 1,3532 миллиона и 25% с суммы, превышающей 10 миллионов, - для дохода от 10 до 50 миллионов рублей. Если доход составит от 50 до 100 миллионов рублей, с него предлагается взимать 11,3532 миллиона и 30% суммы, превышающей 50 миллионов. А если доход физлица составит более 100 миллионов рублей, предполагается ставка в 26,3532 миллиона рублей и 35% с суммы, превышающей 100 миллионов. "Применение дифференцированной системы налоговых ставок от 0% до 35% позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и при эффективной работе налоговых органов с выявлением неучтенных доходов позволит увеличить поступление налоговых доходов в бюджетную систему", - говорится в пояснительной записке к документу.
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россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, экономика
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Экономика
В ГД внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц
Депутаты внесли в ГД проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму, сообщил
один из авторов документа, председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
Законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР
. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, сообщил Нилов в Telegram-канале.
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Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%.
В частности, если налогооблагаемый доход за налоговый период составляет менее 360 тысяч рублей или равен указанной сумме, предлагается ставка в 0%.
Взимать 13% предлагается "с суммы, превышающей 360 тысяч рублей, если сумма налогооблагаемого дохода за налоговый период составляет более 360 тысяч рублей, но менее либо равна 5 миллионам рублей".
Ставка в 603,2 тысячи рублей и 15% с суммы, превышающей 5 миллионов, предусмотрена для дохода от 5 до 10 миллионов рублей; 1,3532 миллиона и 25% с суммы, превышающей 10 миллионов, - для дохода от 10 до 50 миллионов рублей.
Если доход составит от 50 до 100 миллионов рублей, с него предлагается взимать 11,3532 миллиона и 30% суммы, превышающей 50 миллионов. А если доход физлица составит более 100 миллионов рублей, предполагается ставка в 26,3532 миллиона рублей и 35% с суммы, превышающей 100 миллионов.
"Применение дифференцированной системы налоговых ставок от 0% до 35% позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 30 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и при эффективной работе налоговых органов с выявлением неучтенных доходов позволит увеличить поступление налоговых доходов в бюджетную систему", - говорится в пояснительной записке к документу.
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