https://ria.ru/20231003/moskva-1900098458.html

Московская компания реализовала около 80 проектов IoT по всей России

Московская компания реализовала около 80 проектов IoT по всей России - РИА Новости, 03.10.2023

Московская компания реализовала около 80 проектов IoT по всей России

Производитель программного обеспечения (ПО) в сфере промышленного интернета вещей (IoT) из столицы в 2023 году реализовал 78 проектов для разных регионах... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:14

2023-10-03T10:14

2023-10-03T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

россия

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Производитель программного обеспечения (ПО) в сфере промышленного интернета вещей (IoT) из столицы в 2023 году реализовал 78 проектов для разных регионах России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Принцип IoT заключается в объединении разных устройств в общую сеть, в которой происходит автоматический сбор данных, их анализ и обмен между внешними источниками и непосредственно устройствами."Интернет вещей – одно из перспективных направлений в промышленности, с помощью которого предприятия могут значительно повышать производительность и эффективность своей работы. Разработчики таких решений развивают технологии и продукты, а компании все чаще внедряют инструменты IoT в свою деятельность. Так, московское предприятие "Комнэт" с начала года реализовало 78 проектов в сфере промышленного интернета вещей в семнадцати регионах страны. Среди заказчиков – заводы, торговые сети, энергетические компании и многие другие", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Одним из проектов, успешно воплощенным в жизнь разработчиком, стал мониторинг техсостояния станков на машиностроительном заводе. Благодаря установке специализированных датчиков контроля производительность участка выросла на 14%, экономия масла достигла почти 35 тысяч литров, износ станков уменьшился на 23%, вред для окружающей среды снизился на 12% и на 8% сократились траты на техобслуживание, говорится в сообщении.Данное ПО применяется не только на промпроизводствах. Разработки также востребованы в критической инфраструктуре. В частности, для анализа работы персонала в морском порту Крыма. Программа отслеживает работу порядка 2 тысяч сотрудников на территории более 3 миллионов квадратных метров. Благодаря ее внедрению на 30% уменьшилось нецелевое использование оборудования и техники, на 56% снизился риск потери дорогостоящих товаров. Кроме того, удалось на половину сократить потерю рабочего времени за счет повышению трудовой дисциплины."Главный продукт компании – платформа Rightech IoT Cloud (RIC) – выступает основой при создании наших IoT-решений. По версии первой профессиональной премии в области интернета вещей и смежных технологий IoT Awards нас признали лучшей IoT-платформой 2019 года, а в прошлом году – за систему мониторинга персонала и открытое сообщество разработчиков приложений IoT. Наши решения состоят в реестре отечественного программного обеспечения. Это позволяет использовать их в работе объектов критической инфраструктуры, избегая потенциальных рисков после ухода западных компаний", – цитирует пресс-служба ДИПП слова гендиректора компании Ильи Быкони.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20230824/telefon-1891874913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, владислав овчинский