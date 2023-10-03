https://ria.ru/20231003/molodezhnyy_den-1900142200.html

Молодежный день пройдет на энергетическом форуме в Москве 13 октября

Молодежный день пройдет на энергетическом форуме в Москве 13 октября - РИА Новости, 03.10.2023

Молодежный день пройдет на энергетическом форуме в Москве 13 октября

Молодежный день в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве 13 октября, участниками станут более 1,5 тысячи молодых РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:34

2023-10-03T12:34

2023-10-03T12:34

александр новак

россия

россети

российское общество "знание"

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Молодежный день в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве 13 октября, участниками станут более 1,5 тысячи молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами этого мероприятия являются фонд "Росконгресс", министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Оператором Молодежного дня выступает фонд "Надежная смена". Программа Молодежного дня будет состоять из мероприятий, посвященных популяризации топливного-энергетического комплекса (ТЭК) и инженерно-технического образования. Отраслевая молодежь, а также руководители и эксперты обменяются идеями и совместно сформируют молодежную повестку ТЭК на следующий год. Центральным событием станет организованное Российским обществом "Знание" в рамках трека "Знание. Лекторий" пленарное заседание "Энергетика-2035: будущее сферы" с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, руководителей ведущих компаний и организаций России, молодых лидеров отрасли. Участники встречи обсудят перспективы развития ТЭК России, инициативы молодежи и другие темы. "Сегодня особенно важно рассказывать о современных вызовах и возможностях в сфере энергетики, о ее значимости для развития России. И я рад, что в этом году Российское общество "Знание" снова примет участие в "Российской энергетической неделе". В Молодежный день форума в рамках трека "Знание. Лекторий" мы организуем пленарное заседание с участием выдающихся людей, которые расскажут о текущем состоянии отрасли и ее будущем", – отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. Он подчеркнул, что в этот день будет много интересной информации, которая поспособствует формированию научно-технической грамотности российской молодежи. Также в Молодежный день пройдут интерактивные сессии, где команды студентов и молодых специалистов подготовят проекты для презентации экспертам и последующей реализации. На площадке Молодежного дня будут представлены сильнейшие работы конкурса инженерных разработок: макеты (лабораторные или экспериментальные образцы), комплекты конструкторской документации, опытные образцы научно-технического продукта, серийные или промышленные образцы. Руководители отрасли и крупнейших топливно-энергетических компаний встретятся с молодежью на традиционном круглом столе "ТЭК для молодежи", где обсудят молодежную политику, актуальные экономические и социальные темы. Заключительный день РЭН станет площадкой для встреч молодежных отраслевых объединений. Молодежный совет по электроэнергетике проведет очередное заседание, панельную сессию "Молодежные сообщества как катализатор глобальных процессов" и лекцию, посвященную технологиям информационного моделирования в энергетике, дополненной и виртуальной реальности. Программу дополнят финальные этапы и награждение победителей федеральных и корпоративных мероприятий, среди которых презентация Молодежного глобального прогноза развития энергетики, Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам с участием руководства ПАО "Россети", а также IT-чемпионат нефтяной отрасли. Регистрация участников Молодежного дня возможна до 30 сентября на сайте Международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20230929/moskva-1899525701.html

https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

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Алёна Пава

александр новак, россия, россети, российское общество "знание", фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023