МИД заявил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
МИД выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за давления на русскоязычные СМИ в республике, говорится на сайте ведомства.
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"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова", — указано в публикации.
На Смоленской площади сообщили дипломату, что Москва закрыла въезд в страну для некоторых лиц, которые имеют отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии и разжиганию антироссийских настроений.
Ситуация с высылкой главы Sputnik Молдова
В середине сентября глава Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему пришли сотрудники миграционной службы, усадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В тот же день журналист вернулся в Москву.
Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, как отметил Денисов, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".
Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, такое решение Кишинева — не единичная акция, а очередной шаг в зачистке внутреннего информационного поля.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.