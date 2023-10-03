https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900290243.html

МИД заявил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ

МИД заявил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

МИД заявил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ

Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за давления на русскоязычные СМИ в республике, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:24

2023-10-03T20:24

2023-10-03T20:51

в мире

россия

молдавия

кишинев

москва

мария захарова

дмитрий киселев

sputnik молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за давления на русскоязычные СМИ в республике, говорится на сайте ведомства."Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова", — указано в публикации.На Смоленской площади сообщили дипломату, что Москва закрыла въезд в страну для некоторых лиц, которые имеют отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии и разжиганию антироссийских настроений.Ситуация с высылкой главы Sputnik МолдоваВ середине сентября глава Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему пришли сотрудники миграционной службы, усадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В тот же день журналист вернулся в Москву.Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, как отметил Денисов, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, такое решение Кишинева — не единичная акция, а очередной шаг в зачистке внутреннего информационного поля.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

россия

молдавия

кишинев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, кишинев, москва, мария захарова, дмитрий киселев, sputnik молдова