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У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.10.2023 (обновлено: 15:13 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900132193.html
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу
В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:08
2023-10-03T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.&quot;Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников отечества&quot;, — объяснил он.Шойгу рассказал, что только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, а всего с начала года на военную службу и в добровольческие отряды поступили более 335 тысяч человек.Глава ведомства подчеркнул, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество."Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", — добавил министр.Он также отметил, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им серьезный урон.Шойгу указал, что противник не смог прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении, а подразделения Южной группировки отразили все атаки украинской армии на Соледаро-Бахмутском направлении.Помимо этого, министр рассказал об оказании медицинской помощи раненым бойцам. Он положительно оценил организацию процесса, отметив, что первую помощь на поле боя обычно оказывают уже спустя минуты после ранения. Кроме того, рядом с линией фронта находятся полевые госпитали, в работе которых участвуют опытные хирурги из центральных лечебных заведений.Благодаря этому удалось кратно улучшить выживаемость раненых, а оперативная помощь на поле боя, своевременная эвакуация и высокотехнологичное лечение позволяют более 98% раненых выписывать с выздоровлением.&quot;Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться&quot;, — добавил Шойгу.Министр поблагодарил военных медиков, отметив, что они проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шойгу: "В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет"
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу заявил, что планов по новой мобилизации у Генштаба нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
«

"Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников отечества", — объяснил он.

Шойгу рассказал, что только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, а всего с начала года на военную службу и в добровольческие отряды поступили более 335 тысяч человек.
Глава ведомства подчеркнул, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.
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«
"Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", — добавил министр.
Он также отметил, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им серьезный урон.
Шойгу указал, что противник не смог прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении, а подразделения Южной группировки отразили все атаки украинской армии на Соледаро-Бахмутском направлении.
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Помимо этого, министр рассказал об оказании медицинской помощи раненым бойцам. Он положительно оценил организацию процесса, отметив, что первую помощь на поле боя обычно оказывают уже спустя минуты после ранения. Кроме того, рядом с линией фронта находятся полевые госпитали, в работе которых участвуют опытные хирурги из центральных лечебных заведений.
Благодаря этому удалось кратно улучшить выживаемость раненых, а оперативная помощь на поле боя, своевременная эвакуация и высокотехнологичное лечение позволяют более 98% раненых выписывать с выздоровлением.
«

"Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", — добавил Шойгу.

Министр поблагодарил военных медиков, отметив, что они проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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