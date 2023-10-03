https://ria.ru/20231003/menyu-1900169990.html

Аэрофлот обновил бортовое меню в классе Бизнес

Аэрофлот обновил бортовое меню в классе Бизнес - РИА Новости, 03.10.2023

Аэрофлот обновил бортовое меню в классе Бизнес

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября обновила меню в классе Бизнес; блюда бортовой кухни разработал бренд-шеф АО "Аэромар" Владимир Соколовский... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:08

2023-10-03T14:08

2023-10-03T14:08

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/11/1550431149_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_3eca5a4d72bd62e8ffe2513944809623.jpg

МОСКВА, 3 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября обновила меню в классе Бизнес; блюда бортовой кухни разработал бренд-шеф АО "Аэромар" Владимир Соколовский совместно с победителями всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф". Основные изменения коснутся меню класса Бизнес на рейсах из Москвы свыше шести часов. Пассажирам предложат новый салат от шефа — зеленый боул с креветками, авокадо, киноа, шпинатом и брокколи, с кедровыми орехами и кунжутным соусом. На горячее авиапутешественники смогут попробовать: рулет из куриной грудки, поленту с Горгонзолой на зеленом оливковом масле и соусом куриный Жу со сливками и гратен из корня сельдерея с цедрой лимона, кремом из сыра Дорблю и соусом из маринованной горчицы. Кроме того, на длинных рейсах появится новый аперитив — тирамису из фуа-гра на портвейне с крошкой горького шоколада. На закуску, в зависимости от времени вылета, можно будет заказать лосось и палтус, запеченные со специями на свежей зелени и соусом Цитронет или ассорти: оленина, индейка су-вид, ростбиф, маринованный в масле артишок, грузди, молодой шпинат, листья салата с фуа-гра в глазури из манго. Для любителей рыбных блюд – палтус в крошке с суфле из цукини со сладким перцем и соусом Буррата. На рейсах от трех до шести часов в классе Бизнес обновится сырная тарелка, предлагаемая на завтрак. Пассажиры рейсов из Москвы смогут попробовать обновленное ассорти – козий сыр с белой плесенью, Раклет с трюфелем, Грана Кози, Кабош Маэстро Баттиста с сушеной клубникой, розмарином и джемом из голубики и базилика. На рейсах в Москву путешественникам предложат тарелку со сливочным сыром, Маасдамом, Горгонзолой Дольче, Качоттой с веточкой тимьяна, вишневыми цукатами и айвой в сиропе. На рейсах из Москвы в Иркутск пассажиров ожидает новое ассорти из сыров: Эмменталер, Камамбер, Бюш в прованских травах, Раклет с черным перцем с коктейльной вишней, мини-яблоками и цитрусовым соусом. На сладкое на рейсах в Москву в классе Бизнес появятся новые десерты: меренговый рулет с малиной и карамельная панна котта с голубикой. Напомним, что в начале сентября Аэрофлот подвел итоги второго финала гастрономического конкурса "SU-Шеф". Новинки, которые предложили финалисты, ожидаются на борту авиакомпании уже в конце этого года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы