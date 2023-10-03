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В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 03.10.2023
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13:05 03.10.2023 (обновлено: 13:06 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/mediaforum-1900152453.html
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 03.10.2023
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:05
2023-10-03T13:06
дмитрий киселев
александр хинштейн
россия
москва
миа "россия сегодня"
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
медиа
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Пленарное заседание форума будет посвящено проблемаммеждународной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/Контакты: +7 495-645-6601 (7083) org@mediaforumcis.ru
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2023
Алёна Пава
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353
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дмитрий киселев, александр хинштейн, россия, москва, миа "россия сегодня", федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, медиа
Дмитрий Киселев, Александр Хинштейн, Россия, Москва, МИА "Россия сегодня", Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, Медиа

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

© РИА НовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
Международная медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
Пленарное заседание форума будет посвящено проблемаммеждународной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/
Аккредитация СМИ и участников доступна по ссылке https://mediaforumcis.ru/accreditation/
Контакты: +7 495-645-6601 (7083)
org@mediaforumcis.ru
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде России сегодня - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
19 июля, 15:01
 
Дмитрий КиселевАлександр ХинштейнРоссияМоскваМИА "Россия сегодня"Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГМедиа
 
 
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