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В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом - РИА Новости, 03.10.2023
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:57
2023-10-03T12:57
2023-10-03T12:57
в мире
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кевин маккарти
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной для обеспечения временного финансирования правительства. Ранее Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". В понедельник конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной "сделки". "Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом", - заявил он американскому телеканалу Newsmax. Маккарти добавил, что на протяжении месяцев не разговаривал с президентом. "Поэтому я не совсем уверен, о чем говорит Мэтт", - подытожил спикер. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.
https://ria.ru/20231002/bayden-1899817190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
Спикер Маккарти опроверг существование секретной сделки по Украине с Байденом