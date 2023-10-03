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В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом - РИА Новости, 03.10.2023
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12:57 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900149935.html
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом - РИА Новости, 03.10.2023
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:57
2023-10-03T12:57
в мире
украина
кевин маккарти
джо байден
конгресс сша
сша
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной для обеспечения временного финансирования правительства. Ранее Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". В понедельник конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной "сделки". "Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом", - заявил он американскому телеканалу Newsmax. Маккарти добавил, что на протяжении месяцев не разговаривал с президентом. "Поэтому я не совсем уверен, о чем говорит Мэтт", - подытожил спикер. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.
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В мире, Украина, Кевин Маккарти, Джо Байден, Конгресс США, США
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом

Спикер Маккарти опроверг существование секретной сделки по Украине с Байденом

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпикер Палаты представителей Кевин Маккарти
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной для обеспечения временного финансирования правительства.
Ранее Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". В понедельник конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной "сделки".
"Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом", - заявил он американскому телеканалу Newsmax.
Маккарти добавил, что на протяжении месяцев не разговаривал с президентом.
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"Поэтому я не совсем уверен, о чем говорит Мэтт", - подытожил спикер.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.
 
В миреУкраинаКевин МаккартиДжо БайденКонгресс СШАСША
 
 
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