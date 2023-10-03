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В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом

В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом - РИА Новости, 03.10.2023

В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:57

2023-10-03T12:57

2023-10-03T12:57

в мире

украина

кевин маккарти

джо байден

конгресс сша

сша

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг существование "секретной сделки по Украине" между ним и президентом Джо Байденом, заключенной для обеспечения временного финансирования правительства. Ранее Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". В понедельник конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной "сделки". "Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом", - заявил он американскому телеканалу Newsmax. Маккарти добавил, что на протяжении месяцев не разговаривал с президентом. "Поэтому я не совсем уверен, о чем говорит Мэтт", - подытожил спикер. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.

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Влада Копылова

в мире, украина, кевин маккарти, джо байден, конгресс сша, сша