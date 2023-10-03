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СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти
СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T02:22
2023-10-03T02:22
2023-10-03T02:45
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, передает телеканал Fox News.О своем намерении пойти на такой шаг Гаетц заявил журналистам еще накануне. По мнению конгрессмена, американским законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять"."Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной", - сказал Гаетц во время своего выступления в нижней палате Конгресса, которое транслировалось на сайте палаты.Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста, и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.
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кевин маккарти, сша, в мире
Кевин Маккарти, США, В мире
СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти
Fox: конгрессмен Гаетц подал прошение об отстранении спикера Маккарти
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, передает телеканал Fox News
.
О своем намерении пойти на такой шаг Гаетц заявил журналистам еще накануне. По мнению конгрессмена, американским законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять".
"Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной", - сказал Гаетц во время своего выступления в нижней палате Конгресса, которое транслировалось на сайте палаты.
Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста, и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей