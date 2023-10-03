https://ria.ru/20231003/london-1900179391.html
Сикхи вышли к дипмиссии Индии в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность
Сикхи вышли к дипмиссии Индии в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность - РИА Новости, 03.10.2023
Сикхи вышли к дипмиссии Индии в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность
Сикхи собрались около индийского посольства в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность после убийства в Канаде лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:45
2023-10-03T14:45
2023-10-03T14:45
в мире
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индия
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джастин трюдо
фбр
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сикхи собрались около индийского посольства в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность после убийства в Канаде лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара, сообщила во вторник газета Guardian. "Сторонники сикхского сепаратистского движения "Халистан" собрались около индийской Верховной комиссии (посольства – ред.) в центре Лондона, чтобы призвать правительство Великобритании встать на сторону Канады после убийства видного лидера сикхов", - говорится в сообщении издания. В ходе протестов, состоявшихся накануне, британские сикхи не только призвали правительство страны к солидарности с Канадой в деле об убийстве Нижара, но и выразили опасения за свою безопасность, после того как 35-летний активист скончался летом в больнице "после непродолжительной болезни", пишет Guardian. Как напоминает газета, после смерти Нижара ФБР предупредило нескольких американцев, состоящих в сикхской общине, о том, что их жизни угрожает опасность. Однако британская федерация сикхов, представляющая интересы общины в стране, отметила, что власти Великобритании не предоставили аналогичные рекомендации по обеспечению безопасности высокопоставленных лиц и мест поклонения, сообщает издание. При этом отмечается, что численность британской общины сикхов превышает 500 тысяч человек. Представители британской федерации сикхов заявили на протестах, что правительство Великобритании идет на союз с Индией ради своей экономической выгоды и ставит торговые сделки выше жизней граждан Британии, принадлежащих к сикхской общине, пишет Guardian. По информации газеты, в минувшую пятницу протестующие также помешали главе индийской дипмиссии в Британии посетить одно из мест поклонения сикхов в шотландском Глазго. Ранее Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках. В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью. Индия считает политически мотивированными обвинения со стороны Канады, заявил ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи. Багчи отметил, что Канада не предоставила никакой конкретной информации по делу Нижара.
https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, индия, лондон, джастин трюдо, фбр
В мире, Канада, Индия, Лондон, Джастин Трюдо, ФБР
Сикхи вышли к дипмиссии Индии в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность
Сикхи пришли к дипмиссии Индии в Лондоне после убийства в Канаде лидера общины
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Сикхи собрались около индийского посольства в Лондоне, требуя обеспечить их безопасность после убийства в Канаде лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара, сообщила во вторник газета Guardian
.
"Сторонники сикхского сепаратистского движения "Халистан" собрались около индийской Верховной комиссии (посольства – ред.) в центре Лондона, чтобы призвать правительство Великобритании
встать на сторону Канады после убийства видного лидера сикхов", - говорится в сообщении издания.
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В ходе протестов, состоявшихся накануне, британские сикхи не только призвали правительство страны к солидарности с Канадой в деле об убийстве Нижара, но и выразили опасения за свою безопасность, после того как 35-летний активист скончался летом в больнице "после непродолжительной болезни", пишет Guardian.
Как напоминает газета, после смерти Нижара ФБР
предупредило нескольких американцев, состоящих в сикхской общине, о том, что их жизни угрожает опасность. Однако британская федерация сикхов, представляющая интересы общины в стране, отметила, что власти Великобритании не предоставили аналогичные рекомендации по обеспечению безопасности высокопоставленных лиц и мест поклонения, сообщает издание. При этом отмечается, что численность британской общины сикхов превышает 500 тысяч человек.
Представители британской федерации сикхов заявили на протестах, что правительство Великобритании идет на союз с Индией ради своей экономической выгоды и ставит торговые сделки выше жизней граждан Британии, принадлежащих к сикхской общине, пишет Guardian.
По информации газеты, в минувшую пятницу протестующие также помешали главе индийской дипмиссии в Британии посетить одно из мест поклонения сикхов в шотландском Глазго
.
Ранее Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
Индия считает политически мотивированными обвинения со стороны Канады, заявил ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи. Багчи отметил, что Канада не предоставила никакой конкретной информации по делу Нижара.
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