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Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре
Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:57
2023-10-03T19:57
2023-10-03T19:57
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.Филимонов отметил, что также к патрулированиям лесов подключились сотрудники правоохранительных органов (123) и территориальных подразделений МЧС (114). Кроме того, в рейды выходили представители казачьих обществ, волонтеры (153) и общественные инспекторы (221).Филимонов отметил, что больше всего патрулирований прошло в Звенигородском, Ступинском и Истринском лесничествах.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)