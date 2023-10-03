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Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре

Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023

Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре

Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:57

2023-10-03T19:57

2023-10-03T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.Филимонов отметил, что также к патрулированиям лесов подключились сотрудники правоохранительных органов (123) и территориальных подразделений МЧС (114). Кроме того, в рейды выходили представители казачьих обществ, волонтеры (153) и общественные инспекторы (221).Филимонов отметил, что больше всего патрулирований прошло в Звенигородском, Ступинском и Истринском лесничествах.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)