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Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:57 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/les-1900287452.html
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре
Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:57
2023-10-03T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.Филимонов отметил, что также к патрулированиям лесов подключились сотрудники правоохранительных органов (123) и территориальных подразделений МЧС (114). Кроме того, в рейды выходили представители казачьих обществ, волонтеры (153) и общественные инспекторы (221).Филимонов отметил, что больше всего патрулирований прошло в Звенигородском, Ступинском и Истринском лесничествах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре

© РИА Новости / Максим БогодвидМашина лесной охраны
Машина лесной охраны - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи рейдов в лесах Московской области в сентябре. Об этом заявил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.
Филимонов отметил, что также к патрулированиям лесов подключились сотрудники правоохранительных органов (123) и территориальных подразделений МЧС (114). Кроме того, в рейды выходили представители казачьих обществ, волонтеры (153) и общественные инспекторы (221).
Филимонов отметил, что больше всего патрулирований прошло в Звенигородском, Ступинском и Истринском лесничествах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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