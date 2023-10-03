https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров - РИА Новости, 03.10.2023
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров
Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:45
2023-10-03T13:45
2023-10-03T13:45
россия
южная осетия
киев
алан гаглоев
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит интенсивный характер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всячески будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", — сказал Лавров в начале переговоров с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. Он добавил, что отношения двух стран развиваются динамично, политический диалог имеет интенсивный характер на уровне президентов, руководства парламентов, Совета безопасности, палаты правительства и МИД. Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отмечает позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 году "достигла почти 140 миллионов долларов". "Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно", — указал Лавров. Он также выразил признательность Гаглоеву за поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции против Киева.
https://ria.ru/20230924/kurs-1898386271.html
https://ria.ru/20231003/kanada-1900143909.html
россия
южная осетия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, киев, алан гаглоев, сергей лавров, в мире
Россия, Южная Осетия, Киев, Алан Гаглоев, Сергей Лавров, В мире
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров
Лавров: Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в безопасности и обороне
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит интенсивный характер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Всячески будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", — сказал Лавров в начале переговоров с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым
.
МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией
Он добавил, что отношения двух стран развиваются динамично, политический диалог имеет интенсивный характер на уровне президентов, руководства парламентов, Совета безопасности, палаты правительства и МИД.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отмечает позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 году "достигла почти 140 миллионов долларов". "Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно", — указал Лавров.
Он также выразил признательность Гаглоеву за поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции против Киева
.
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады