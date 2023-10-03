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Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров - РИА Новости, 03.10.2023
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13:45 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров - РИА Новости, 03.10.2023
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров
Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:45
2023-10-03T13:45
россия
южная осетия
киев
алан гаглоев
сергей лавров
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит интенсивный характер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всячески будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", — сказал Лавров в начале переговоров с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. Он добавил, что отношения двух стран развиваются динамично, политический диалог имеет интенсивный характер на уровне президентов, руководства парламентов, Совета безопасности, палаты правительства и МИД. Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отмечает позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 году "достигла почти 140 миллионов долларов". "Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно", — указал Лавров. Он также выразил признательность Гаглоеву за поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции против Киева.
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россия, южная осетия, киев, алан гаглоев, сергей лавров, в мире
Россия, Южная Осетия, Киев, Алан Гаглоев, Сергей Лавров, В мире
Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров

Лавров: Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в безопасности и обороне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит интенсивный характер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Всячески будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", — сказал Лавров в начале переговоров с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым.
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МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией
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Он добавил, что отношения двух стран развиваются динамично, политический диалог имеет интенсивный характер на уровне президентов, руководства парламентов, Совета безопасности, палаты правительства и МИД.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отмечает позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 году "достигла почти 140 миллионов долларов". "Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно", — указал Лавров.
Он также выразил признательность Гаглоеву за поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции против Киева.
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РоссияЮжная ОсетияКиевАлан ГаглоевСергей ЛавровВ мире
 
 
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