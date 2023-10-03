https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html

Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров

Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров - РИА Новости, 03.10.2023

Россия будет укреплять поддержку Южной Осетии в обороне, заявил Лавров

Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:45

2023-10-03T13:45

2023-10-03T13:45

россия

южная осетия

киев

алан гаглоев

сергей лавров

в мире

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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать укреплять поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития, диалог между государствами носит интенсивный характер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всячески будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", — сказал Лавров в начале переговоров с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. Он добавил, что отношения двух стран развиваются динамично, политический диалог имеет интенсивный характер на уровне президентов, руководства парламентов, Совета безопасности, палаты правительства и МИД. Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отмечает позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 году "достигла почти 140 миллионов долларов". "Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно", — указал Лавров. Он также выразил признательность Гаглоеву за поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции против Киева.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная осетия, киев, алан гаглоев, сергей лавров, в мире