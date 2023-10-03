https://ria.ru/20231003/laureaty-1900218952.html

Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике

Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 03.10.2023

Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал французских учёных Пьера Агостини и Анн Л'Улье, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике, гордостью страны. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:28

2023-10-03T17:28

2023-10-03T17:28

в мире

эммануэль макрон

франция

нобелевская премия

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал французских учёных Пьера Агостини и Анн Л'Улье, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике, гордостью страны. "Они дали нам новые способы изучения электронов внутри атомов и молекул. Два наших блистательных французских исследователя Пьер Агостини и Анн Л'Улье, а также Ференц Крауш удостоились Нобелевской премии по физике. Какая гордость для нашей страны!" - написал президент в Twitter. Премию учёным присудили за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей. Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркнул Нобелевский комитет. Открытия лауреатов найдут применения в разных областях: в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале; аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике, пояснил Нобелевский комитет. Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).

https://ria.ru/20231003/laureaty-1900209957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, нобелевская премия