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Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 03.10.2023
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17:28 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/laureaty-1900218952.html
Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике
Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 03.10.2023
Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал французских учёных Пьера Агостини и Анн Л'Улье, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике, гордостью страны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:28
2023-10-03T17:28
в мире
эммануэль макрон
франция
нобелевская премия
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал французских учёных Пьера Агостини и Анн Л'Улье, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике, гордостью страны. "Они дали нам новые способы изучения электронов внутри атомов и молекул. Два наших блистательных французских исследователя Пьер Агостини и Анн Л'Улье, а также Ференц Крауш удостоились Нобелевской премии по физике. Какая гордость для нашей страны!" - написал президент в Twitter. Премию учёным присудили за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей. Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркнул Нобелевский комитет. Открытия лауреатов найдут применения в разных областях: в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале; аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике, пояснил Нобелевский комитет. Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).
https://ria.ru/20231003/laureaty-1900209957.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, нобелевская премия
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Нобелевская премия
Макрон поздравил французских лауреатов Нобелевской премии по физике

Макрон назвал лауреатов Нобелевской премии по физике из Франции гордостью страны

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал французских учёных Пьера Агостини и Анн Л'Улье, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике, гордостью страны.
"Они дали нам новые способы изучения электронов внутри атомов и молекул. Два наших блистательных французских исследователя Пьер Агостини и Анн Л'Улье, а также Ференц Крауш удостоились Нобелевской премии по физике. Какая гордость для нашей страны!" - написал президент в Twitter.
Премию учёным присудили за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей.
Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркнул Нобелевский комитет.
Открытия лауреатов найдут применения в разных областях: в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале; аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике, пояснил Нобелевский комитет.
Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).
Фотографии Пьера Агостини, Ференца Крауша и Анны Л`Улье во время объявления лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года
Вчера, 16:44
 
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