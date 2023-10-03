https://ria.ru/20231003/krym-1900174539.html

Испанское СМИ назвало взятие Крыма Украиной невозможным

Испанское СМИ назвало взятие Крыма Украиной невозможным - РИА Новости, 03.10.2023

Испанское СМИ назвало взятие Крыма Украиной невозможным

Установление Киевом контроля над Крымом невозможно, ударами по нему власти Украины пытаются отвлечь внимание от своего провального контрнаступления, пишет... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:29

2023-10-03T14:29

2023-10-03T14:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Установление Киевом контроля над Крымом невозможно, ударами по нему власти Украины пытаются отвлечь внимание от своего провального контрнаступления, пишет газета Vanguardia. "Я считаю возвращение Крыма невозможным... Я не думаю, что это реальная цель украинцев", - приводит издание слова полковника сухопутных войск Испании в отставке Рафаэля Креспо. Другой эксперт Альберто Перес Вадильо, специализирующийся на вопросах международного мира и безопасности, полагает, что украинские атаки на Крым могут быть направлены на то, чтобы Киев получил козырь в будущих возможных переговорах о мире. При этом он отметил, что территория полуострова сейчас является "неотъемлемой для русских". Еще один опрошенный изданием эксперт, профессор Перес Хиль из испанского университета Ла-Лагуна на острове Тенерифе, отметил, что, нанося удары по Крыму, Киев пытается "отвлечь внимание... на фоне провала их контрнаступления и скудности достигнутых целей". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230928/krym-1899093187.html

https://ria.ru/20230924/krym-1898331817.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, республика крым, ситуация в днр и лнр