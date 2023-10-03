Испанское СМИ назвало взятие Крыма Украиной невозможным
Vanguardia: Украина пытается ударами по Крыму увести внимание от провала
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Установление Киевом контроля над Крымом невозможно, ударами по нему власти Украины пытаются отвлечь внимание от своего провального контрнаступления, пишет газета Vanguardia.
"Я считаю возвращение Крыма невозможным... Я не думаю, что это реальная цель украинцев", - приводит издание слова полковника сухопутных войск Испании в отставке Рафаэля Креспо.
Другой эксперт Альберто Перес Вадильо, специализирующийся на вопросах международного мира и безопасности, полагает, что украинские атаки на Крым могут быть направлены на то, чтобы Киев получил козырь в будущих возможных переговорах о мире. При этом он отметил, что территория полуострова сейчас является "неотъемлемой для русских".
Еще один опрошенный изданием эксперт, профессор Перес Хиль из испанского университета Ла-Лагуна на острове Тенерифе, отметил, что, нанося удары по Крыму, Киев пытается "отвлечь внимание... на фоне провала их контрнаступления и скудности достигнутых целей".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.