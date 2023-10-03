https://ria.ru/20231003/kosovo-1900074934.html

Террор Приштины поставил сербов в Косово на грань переселения, заявил Вучич

Террор Приштины поставил сербов в Косово на грань переселения, заявил Вучич - РИА Новости, 03.10.2023

Террор Приштины поставил сербов в Косово на грань переселения, заявил Вучич

Террор косовоалбанских властей Приштины довел сербов в Косово и Метохии до отпора и поставил на грань вынужденного переселения из края, заявил президент Сербии... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:11

2023-10-03T00:11

2023-10-03T00:11

косово

сербия

приштина

александр вучич

эди рама

нато

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Террор косовоалбанских властей Приштины довел сербов в Косово и Метохии до отпора и поставил на грань вынужденного переселения из края, заявил президент Сербии Александр Вучич. На севере Косово и в центральной Сербии в воскресенье состоялись похороны сербов, погибших в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере края 24 сентября. "Знал ли я, что сербы возмутятся? Конечно, я знал. Это произошло худшим возможным образом, но где-то должно было прорваться. Если международное сообщество разрешит продолжение террора, люди встанут и начнут складывать свои вещи на трактора (чтобы уехать – ред.). На это никто в мире не может смотреть, но мы не далеки от этого", - сказал Вучич в эфире TV Happy. "Знаете, насколько сербы в Косово и Метохии привязаны к своим очагам, но террор (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти превосходит все, что нормальный человек может представить", - подчеркнул президент Сербии. Полиция самопровозглашенного Косово 24 сентября заявила о нападении на полицейских у села Баньска на севере края. Сообщалось, что правоохранителей обстреляли, в том числе с применением гранатометов, один из них скончался. Также сообщалось, что вооруженные люди вторглись на территорию монастыря Баньска. Косовские власти обвинили в нападении на правоохранителей "сербские преступные группы". В результате столкновений были убиты трое косовских сербов. Вучич призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. Президент Сербии попросил контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Премьер Албании Эди Рама также призвал KFOR взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения вооруженных столкновений. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово позже сообщила об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях. МВД самопровозглашенной республики заявляло, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанные непосредственно в ходе перестрелки сербы были арестованы на 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX.

https://ria.ru/20231002/serbiya-1899950873.html

https://ria.ru/20231002/kosovo-1899929206.html

https://ria.ru/20231001/serbiya-1899721644.html

косово

сербия

приштина

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косово, сербия, приштина, александр вучич, эди рама, нато, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире