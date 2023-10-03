https://ria.ru/20231003/koronavirus-1900251704.html
Румыния не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Румыния не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 03.10.2023
Румыния не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ назвал спекуляциями слухи о возможном введении ограничений из-за коронавируса в стране. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:27
2023-10-03T18:27
2023-10-03T18:28
в мире
румыния
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ назвал спекуляциями слухи о возможном введении ограничений из-за коронавируса в стране. "Это спекуляция. Мы никогда не обсуждали ограничения. Все эти спекуляции об ограничениях кажутся мне не только преувеличенными, но и опасными, поскольку они не только создают напряженность в обществе. Мир не должен паниковать по поводу ограничений", - заявил Рафилэ журналистам в ответ на просьбу прокомментировать возможность введения ограничений из-за коронавируса. Он отметил, что ситуация в стране улучшается, количество диагностированных случаев заражения снижается. "Число случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, по сравнению с ситуацией две недели назад, на 12% ниже. За неделю с 18 по 24 сентября у нас было 14 800 случаев, на этой неделе, которая только что закончилась, их было 13 100", - пояснил министр. Рафилэ уверен, что это свидетельствует о том, что новая волна коронавируса в Румынии пошла на спад.
https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html
https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, румыния, здоровье - общество
В мире, Румыния, Здоровье - Общество
Румыния не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Минздрав Румынии не планирует введение ограничений из-за коронавируса