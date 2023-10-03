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Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова - РИА Новости, 03.10.2023
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03:16 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/konyukhov-1900082512.html
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова - РИА Новости, 03.10.2023
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова
Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:16
2023-10-03T03:16
тихий океан
федор конюхов
российский экологический оператор
денис буцаев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также продвинет экоповестку, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил о планах совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика. РЭО выступит партнером этого проекта. "В чем смысл этой акции? Для многих Фёдор Конюхов является примером того человека, который долгое время говорит о необходимости бережного отношения к окружающей среде, в том числе уменьшения антропогенного воздействия... Фёдор это иллюстрирует очень яркими примерами, связанными с негативными изменениями окружающей среды, которые он сам наблюдает последние десятилетия", - сказал Буцаев на полях форума "Эко Алтай. Нить природы". По его словам, новый проект Федора Конюхова "усилит продвижение" экологически ответственного поведения. В переходе через Тихий океан Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.
https://ria.ru/20230928/rekordy-1899257221.html
https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html
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тихий океан, федор конюхов, российский экологический оператор, денис буцаев
Тихий океан, Федор Конюхов, Российский экологический оператор, Денис Буцаев
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова

Глава РЭО Буцаев: путешествия Федора Конюхова продвигают экологическую повестку

© Фото : из личного архива Федора КонюховаГраффити во Владивостоке с изображением путешественника Федора Конюхова
Граффити во Владивостоке с изображением путешественника Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : из личного архива Федора Конюхова
Граффити во Владивостоке с изображением путешественника Федора Конюхова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также продвинет экоповестку, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил о планах совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика. РЭО выступит партнером этого проекта.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах
28 сентября, 17:24
"В чем смысл этой акции? Для многих Фёдор Конюхов является примером того человека, который долгое время говорит о необходимости бережного отношения к окружающей среде, в том числе уменьшения антропогенного воздействия... Фёдор это иллюстрирует очень яркими примерами, связанными с негативными изменениями окружающей среды, которые он сам наблюдает последние десятилетия", - сказал Буцаев на полях форума "Эко Алтай. Нить природы".
По его словам, новый проект Федора Конюхова "усилит продвижение" экологически ответственного поведения.
В переходе через Тихий океан Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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25 сентября, 18:02
 
Тихий океанФедор КонюховРоссийский экологический операторДенис Буцаев
 
 
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