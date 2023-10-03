https://ria.ru/20231003/konyukhov-1900082512.html
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова - РИА Новости, 03.10.2023
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова
Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:16
2023-10-03T03:16
2023-10-03T03:16
тихий океан
федор конюхов
российский экологический оператор
денис буцаев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также продвинет экоповестку, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил о планах совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика. РЭО выступит партнером этого проекта. "В чем смысл этой акции? Для многих Фёдор Конюхов является примером того человека, который долгое время говорит о необходимости бережного отношения к окружающей среде, в том числе уменьшения антропогенного воздействия... Фёдор это иллюстрирует очень яркими примерами, связанными с негативными изменениями окружающей среды, которые он сам наблюдает последние десятилетия", - сказал Буцаев на полях форума "Эко Алтай. Нить природы". По его словам, новый проект Федора Конюхова "усилит продвижение" экологически ответственного поведения. В переходе через Тихий океан Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.
https://ria.ru/20230928/rekordy-1899257221.html
https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, федор конюхов, российский экологический оператор, денис буцаев
Тихий океан, Федор Конюхов, Российский экологический оператор, Денис Буцаев
Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова
Глава РЭО Буцаев: путешествия Федора Конюхова продвигают экологическую повестку
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также продвинет экоповестку, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил о планах совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика. РЭО выступит партнером этого проекта.
Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах
"В чем смысл этой акции? Для многих Фёдор Конюхов является примером того человека, который долгое время говорит о необходимости бережного отношения к окружающей среде, в том числе уменьшения антропогенного воздействия... Фёдор это иллюстрирует очень яркими примерами, связанными с негативными изменениями окружающей среды, которые он сам наблюдает последние десятилетия", - сказал Буцаев на полях форума "Эко Алтай. Нить природы".
По его словам, новый проект Федора Конюхова "усилит продвижение" экологически ответственного поведения.
В переходе через Тихий океан Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.
Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии