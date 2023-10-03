https://ria.ru/20231003/konyukhov-1900082512.html

Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова

Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова - РИА Новости, 03.10.2023

Глава РЭО отметил особое значение путешествий Федора Конюхова

Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:16

2023-10-03T03:16

2023-10-03T03:16

тихий океан

федор конюхов

российский экологический оператор

денис буцаев

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Путешествия Федора Конюхова напоминают о необходимости бережного отношения к природе, его переход через Тихий океан на катамаране в поисках микропластика также продвинет экоповестку, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил о планах совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика. РЭО выступит партнером этого проекта. "В чем смысл этой акции? Для многих Фёдор Конюхов является примером того человека, который долгое время говорит о необходимости бережного отношения к окружающей среде, в том числе уменьшения антропогенного воздействия... Фёдор это иллюстрирует очень яркими примерами, связанными с негативными изменениями окружающей среды, которые он сам наблюдает последние десятилетия", - сказал Буцаев на полях форума "Эко Алтай. Нить природы". По его словам, новый проект Федора Конюхова "усилит продвижение" экологически ответственного поведения. В переходе через Тихий океан Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде.

https://ria.ru/20230928/rekordy-1899257221.html

https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html

тихий океан

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тихий океан, федор конюхов, российский экологический оператор, денис буцаев