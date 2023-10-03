Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель
Белый дом считает, что у Киева есть еще шесть-восемь недель на контрнаступление
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", — сказал он.
Кирби добавил, что приближающиеся холода указывают на необходимость оперативной поддержки выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для ВСУ.