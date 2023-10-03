https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html

Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель - РИА Новости, 03.10.2023

Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:12

2023-10-03T22:12

2023-10-03T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

джон кирби

владимир путин

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", — сказал он.Кирби добавил, что приближающиеся холода указывают на необходимость оперативной поддержки выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, джон кирби, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины