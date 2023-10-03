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Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 03.10.2023 (обновлено: 23:51 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель - РИА Новости, 03.10.2023
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель
У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:12
2023-10-03T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джон кирби
владимир путин
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.&quot;Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым&quot;, — сказал он.Кирби добавил, что приближающиеся холода указывают на необходимость оперативной поддержки выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, киев, джон кирби, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джон Кирби, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

Белый дом считает, что у Киева есть еще шесть-восемь недель на контрнаступление

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", — сказал он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ
Вчера, 16:06
Кирби добавил, что приближающиеся холода указывают на необходимость оперативной поддержки выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжон КирбиВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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