Рейтинг@Mail.ru
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 03.10.2023 (обновлено: 07:29 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/kongressmen-1900087993.html
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ
Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению в Вашингтоне, у него угнали машину, сам он не пострадал, сообщает газета Politico. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:17
2023-10-03T07:29
вашингтон (штат)
в мире
конгресс сша
politico
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению в Вашингтоне, у него угнали машину, сам он не пострадал, сообщает газета Politico."По словам трех источников, знакомых с ситуацией, конгрессмен Генри Куэльяр подвергся нападению, у него угнали машину в районе Нейви-Ярд, Вашингтон, в понедельник вечером (по местному времени - ред.)... Офис Куэльяра подтвердил сообщение и заявил, что он не пострадал", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что речь идет о вооруженном нападении. По информации газеты, городская система оповещений уведомила жителей о расследовании угона внедорожника Honda с техасскими номерами.
https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html
вашингтон (штат)
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), в мире, конгресс сша, politico, техас
Вашингтон (штат), В мире, Конгресс США, Politico, Техас
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ

Politico: у конгрессмена США Куэльяра при нападении в Вашингтоне угнали машину

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции, США
Сотрудники полиции, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению в Вашингтоне, у него угнали машину, сам он не пострадал, сообщает газета Politico.
"По словам трех источников, знакомых с ситуацией, конгрессмен Генри Куэльяр подвергся нападению, у него угнали машину в районе Нейви-Ярд, Вашингтон, в понедельник вечером (по местному времени - ред.)... Офис Куэльяра подтвердил сообщение и заявил, что он не пострадал", - говорится в сообщении издания.
Автомобили спецслужб на месте стрельбы в Луисвилле - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы
16 августа, 05:07
Отмечается, что речь идет о вооруженном нападении. По информации газеты, городская система оповещений уведомила жителей о расследовании угона внедорожника Honda с техасскими номерами.
 
Вашингтон (штат)В миреКонгресс СШАPoliticoТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала