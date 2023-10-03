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У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ

У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ

Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению в Вашингтоне, у него угнали машину, сам он не пострадал, сообщает газета Politico. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:17

2023-10-03T06:17

2023-10-03T07:29

вашингтон (штат)

в мире

конгресс сша

politico

техас

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению в Вашингтоне, у него угнали машину, сам он не пострадал, сообщает газета Politico."По словам трех источников, знакомых с ситуацией, конгрессмен Генри Куэльяр подвергся нападению, у него угнали машину в районе Нейви-Ярд, Вашингтон, в понедельник вечером (по местному времени - ред.)... Офис Куэльяра подтвердил сообщение и заявил, что он не пострадал", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что речь идет о вооруженном нападении. По информации газеты, городская система оповещений уведомила жителей о расследовании угона внедорожника Honda с техасскими номерами.

https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html

вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), в мире, конгресс сша, politico, техас