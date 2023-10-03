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Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли - РИА Новости, 03.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:12 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kino-1900170646.html
Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли
Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли - РИА Новости, 03.10.2023
Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли
Появились первые кадры со съемок сериала "Красные линии", который стал продолжением проекта "Бывшие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:12
2023-10-03T14:12
культура
москва
кино и сериалы
полина гагарина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Красные линии", который стал продолжением проекта "Бывшие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Генпродюсер Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов, подаривших противоречивую и захватывающую историю любви Яны и Ильи миллионам зрителей, решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это и послужило предпосылкой для создания нового проекта — "Красные линии" с Полиной Гагариной в главной роли, съемки которого накануне стартовали в Москве", – рассказали в пресс-службе. В "Бывших" Гагарина сыграла писательницу Елену Берн (тетю Лену). Как обещают создатели "Красных линий", действие нового сериала развернется за три года до финала предыдущей истории и "раскроет секрет и цену стремительного взлета". "Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы", – поделилась Гагарина. Над "Красными линиями" впервые работают режиссер Гамлет Дульян ("Последователи", "МЫ") и актеры Илья Любимов ("Неадекватные люди", "Отель Элеон", "Не родись красивой"), которого совсем скоро можно будет увидеть еще в одном проекте START "Престиж", Александра Флоринская ("Война семей", "Ивановы-Ивановы"), Алексей Маклаков ("Майор Гром", "Жена олигарха"). К роли литературного агента и мужа главной героини вернется уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр ("Контейнер", "Ваша честь", "Вне игры").
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москва, кино и сериалы, полина гагарина
Культура, Москва, Кино и сериалы, Полина Гагарина
Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли

Появились первые кадры со съемок фильма "Красные линии" с Аксеновой и Гагариной

© Фото : онлайн-кинотеатр STARTСъемки сериала "Красные линии"
Съемки сериала Красные линии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Красные линии", который стал продолжением проекта "Бывшие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
«
"Генпродюсер Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов, подаривших противоречивую и захватывающую историю любви Яны и Ильи миллионам зрителей, решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это и послужило предпосылкой для создания нового проекта — "Красные линии" с Полиной Гагариной в главной роли, съемки которого накануне стартовали в Москве", – рассказали в пресс-службе.
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTСъемки сериала "Красные линии"
Съемки сериала Красные линии
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
1 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTСъемки сериала "Красные линии"
Съемки сериала Красные линии
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
2 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTСъемки сериала "Красные линии"
Съемки сериала Красные линии
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
3 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTСъемки сериала "Красные линии"
Съемки сериала Красные линии
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
4 из 4
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
1 из 4
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
2 из 4
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
3 из 4
Съемки сериала "Красные линии"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
4 из 4
В "Бывших" Гагарина сыграла писательницу Елену Берн (тетю Лену). Как обещают создатели "Красных линий", действие нового сериала развернется за три года до финала предыдущей истории и "раскроет секрет и цену стремительного взлета".
«
"Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы", – поделилась Гагарина.
Над "Красными линиями" впервые работают режиссер Гамлет Дульян ("Последователи", "МЫ") и актеры Илья Любимов ("Неадекватные люди", "Отель Элеон", "Не родись красивой"), которого совсем скоро можно будет увидеть еще в одном проекте START "Престиж", Александра Флоринская ("Война семей", "Ивановы-Ивановы"), Алексей Маклаков ("Майор Гром", "Жена олигарха"). К роли литературного агента и мужа главной героини вернется уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр ("Контейнер", "Ваша честь", "Вне игры").
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КультураМоскваКино и сериалыПолина Гагарина
 
 
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