Появились первые кадры со съемок фильма с Гагариной в главной роли

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Красные линии", который стал продолжением проекта "Бывшие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Генпродюсер Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов, подаривших противоречивую и захватывающую историю любви Яны и Ильи миллионам зрителей, решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это и послужило предпосылкой для создания нового проекта — "Красные линии" с Полиной Гагариной в главной роли, съемки которого накануне стартовали в Москве", – рассказали в пресс-службе. В "Бывших" Гагарина сыграла писательницу Елену Берн (тетю Лену). Как обещают создатели "Красных линий", действие нового сериала развернется за три года до финала предыдущей истории и "раскроет секрет и цену стремительного взлета". "Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы", – поделилась Гагарина. Над "Красными линиями" впервые работают режиссер Гамлет Дульян ("Последователи", "МЫ") и актеры Илья Любимов ("Неадекватные люди", "Отель Элеон", "Не родись красивой"), которого совсем скоро можно будет увидеть еще в одном проекте START "Престиж", Александра Флоринская ("Война семей", "Ивановы-Ивановы"), Алексей Маклаков ("Майор Гром", "Жена олигарха"). К роли литературного агента и мужа главной героини вернется уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр ("Контейнер", "Ваша честь", "Вне игры").
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Красные линии", который стал продолжением проекта "Бывшие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
«
"Генпродюсер Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов, подаривших противоречивую и захватывающую историю любви Яны и Ильи миллионам зрителей, решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это и послужило предпосылкой для создания нового проекта — "Красные линии" с Полиной Гагариной в главной роли, съемки которого накануне стартовали в Москве", – рассказали в пресс-службе.
В "Бывших" Гагарина сыграла писательницу Елену Берн (тетю Лену). Как обещают создатели "Красных линий", действие нового сериала развернется за три года до финала предыдущей истории и "раскроет секрет и цену стремительного взлета".
«
"Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы", – поделилась Гагарина.
Над "Красными линиями" впервые работают режиссер Гамлет Дульян ("Последователи", "МЫ") и актеры Илья Любимов ("Неадекватные люди", "Отель Элеон", "Не родись красивой"), которого совсем скоро можно будет увидеть еще в одном проекте START "Престиж", Александра Флоринская ("Война семей", "Ивановы-Ивановы"), Алексей Маклаков ("Майор Гром", "Жена олигарха"). К роли литературного агента и мужа главной героини вернется уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр ("Контейнер", "Ваша честь", "Вне игры").
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
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