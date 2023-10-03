https://ria.ru/20231003/khuliganstvo-1900240837.html

На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве

На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 03.10.2023

На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили на мужчину, который с битой напал на юных велосипедистов в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:11

2023-10-03T18:11

2023-10-03T18:11

происшествия

россия

нижний новгород

карл маркс

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на мужчину, который с битой напал на юных велосипедистов в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, днем первого октября житель региона, находясь на улице Карла Маркса в Канавинском районе, "из хулиганских побуждений причинил двум малолетним телесные повреждения". "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с завернутой в пакет битой нападает на детей, катающихся на велосипедах во дворе. Одному из юных велосипедов удалось уехать, второго мужчина успел ударить так, что ребенок упал с велосипеда. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, заявлений от родителей подростков по поводу нападения не поступало. Тем не менее, по факту опубликованного в соцсетях видео начата проверка.

https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html

https://ria.ru/20230928/zaderzhanie-1899079100.html

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происшествия, россия, нижний новгород, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф)