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На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 03.10.2023
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18:11 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/khuliganstvo-1900240837.html
На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве
На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 03.10.2023
На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве
Уголовное дело о хулиганстве возбудили на мужчину, который с битой напал на юных велосипедистов в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:11
2023-10-03T18:11
происшествия
россия
нижний новгород
карл маркс
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на мужчину, который с битой напал на юных велосипедистов в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, днем первого октября житель региона, находясь на улице Карла Маркса в Канавинском районе, "из хулиганских побуждений причинил двум малолетним телесные повреждения". "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с завернутой в пакет битой нападает на детей, катающихся на велосипедах во дворе. Одному из юных велосипедов удалось уехать, второго мужчина успел ударить так, что ребенок упал с велосипеда. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, заявлений от родителей подростков по поводу нападения не поступало. Тем не менее, по факту опубликованного в соцсетях видео начата проверка.
https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html
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россия
нижний новгород
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происшествия, россия, нижний новгород, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Карл Маркс, Следственный комитет России (СК РФ)
На нижегородца, напавшего с битой на детей, возбудили дело о хулиганстве

На напавшего с битой на детей во дворе нижегородца возбудили дело о хулиганстве

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на мужчину, который с битой напал на юных велосипедистов в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, днем первого октября житель региона, находясь на улице Карла Маркса в Канавинском районе, "из хулиганских побуждений причинил двум малолетним телесные повреждения".
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"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина с завернутой в пакет битой нападает на детей, катающихся на велосипедах во дворе. Одному из юных велосипедов удалось уехать, второго мужчина успел ударить так, что ребенок упал с велосипеда. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, заявлений от родителей подростков по поводу нападения не поступало. Тем не менее, по факту опубликованного в соцсетях видео начата проверка.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородКарл МарксСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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