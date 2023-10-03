https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html

СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины

СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины

Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:09

2023-10-03T11:09

2023-10-03T11:09

в мире

германия

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

евросоюз

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина достигать консенсуса, от чего в свою очередь зависит принятие решений в ЕС по ряду важных вопросов, включая финансирование Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Как пишет издание, отсутствие консенсуса внутри франко-германского тандема, который лежит в основе принятия решений ЕС, приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до национальных бюджетов. Financial Times пишет со ссылкой на человека, присутствующего на переговорах между Шольцем и Макроном, что между двумя лидерами не возникло "личной химии". "Похоже, они просто не ладят... И это лежит в основе всего", - заявил источник издания. По словам чиновников из ряда стран, тупиковая ситуация в переговорах по ряду высокоприоритетных и чувствительных вопросов напугала Брюссель и другие страны ЕС и продемонстрировала сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере. Однако ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Франция и Германия также должны были совместно разработать новый самолет в рамках проекта Maritime Airborne Warfare System (MAWS), соглашение о котором было заключено в 2017 году Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, однако проект потерпел неудачу. Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

германия

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз