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СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины - РИА Новости, 03.10.2023
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11:09 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины
Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:09
2023-10-03T11:09
в мире
германия
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина достигать консенсуса, от чего в свою очередь зависит принятие решений в ЕС по ряду важных вопросов, включая финансирование Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Как пишет издание, отсутствие консенсуса внутри франко-германского тандема, который лежит в основе принятия решений ЕС, приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до национальных бюджетов. Financial Times пишет со ссылкой на человека, присутствующего на переговорах между Шольцем и Макроном, что между двумя лидерами не возникло "личной химии". "Похоже, они просто не ладят... И это лежит в основе всего", - заявил источник издания. По словам чиновников из ряда стран, тупиковая ситуация в переговорах по ряду высокоприоритетных и чувствительных вопросов напугала Брюссель и другие страны ЕС и продемонстрировала сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере. Однако ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Франция и Германия также должны были совместно разработать новый самолет в рамках проекта Maritime Airborne Warfare System (MAWS), соглашение о котором было заключено в 2017 году Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, однако проект потерпел неудачу. Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html
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60
в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз
В мире, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Евросоюз
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины

FT: отсутствие "химии" между Макроном и Шольцем мешает принятию решений в ЕС

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина достигать консенсуса, от чего в свою очередь зависит принятие решений в ЕС по ряду важных вопросов, включая финансирование Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, отсутствие консенсуса внутри франко-германского тандема, который лежит в основе принятия решений ЕС, приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до национальных бюджетов.
Financial Times пишет со ссылкой на человека, присутствующего на переговорах между Шольцем и Макроном, что между двумя лидерами не возникло "личной химии".
"Похоже, они просто не ладят... И это лежит в основе всего", - заявил источник издания.
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По словам чиновников из ряда стран, тупиковая ситуация в переговорах по ряду высокоприоритетных и чувствительных вопросов напугала Брюссель и другие страны ЕС и продемонстрировала сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином.
В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение".
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере. Однако ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Франция и Германия также должны были совместно разработать новый самолет в рамках проекта Maritime Airborne Warfare System (MAWS), соглашение о котором было заключено в 2017 году Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, однако проект потерпел неудачу.
Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.
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