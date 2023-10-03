СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины
FT: отсутствие "химии" между Макроном и Шольцем мешает принятию решений в ЕС
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отсутствие "химии" в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказывается на возможности Парижа и Берлина достигать консенсуса, от чего в свою очередь зависит принятие решений в ЕС по ряду важных вопросов, включая финансирование Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, отсутствие консенсуса внутри франко-германского тандема, который лежит в основе принятия решений ЕС, приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до национальных бюджетов.
Financial Times пишет со ссылкой на человека, присутствующего на переговорах между Шольцем и Макроном, что между двумя лидерами не возникло "личной химии".
"Похоже, они просто не ладят... И это лежит в основе всего", - заявил источник издания.
По словам чиновников из ряда стран, тупиковая ситуация в переговорах по ряду высокоприоритетных и чувствительных вопросов напугала Брюссель и другие страны ЕС и продемонстрировала сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином.
В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение".
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере. Однако ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS). Франция и Германия также должны были совместно разработать новый самолет в рамках проекта Maritime Airborne Warfare System (MAWS), соглашение о котором было заключено в 2017 году Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, однако проект потерпел неудачу.
Осенью в Гамбурге должен состояться межправительственный франко-германский семинар, который, как отмечают СМИ, даст шанс Парижу и Берлину продвинуться по ряду вопросов.