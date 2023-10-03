https://ria.ru/20231003/kherson-1900217107.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 03.10.2023

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. По словам Прокудина, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне", об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Как сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА), назначенная украинскими властями, в селе Чернобаевка повреждено административное здание, а в селе Ингулец оно уничтожено полностью, также повреждены отделение почты и агропредприятие, говорится в сообщении ОВА в Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231003/plan-1900200748.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсон, херсонская область