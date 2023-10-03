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В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kherson-1900217107.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 03.10.2023
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:15
2023-10-03T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. По словам Прокудина, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне", об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Как сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА), назначенная украинскими властями, в селе Чернобаевка повреждено административное здание, а в селе Ингулец оно уничтожено полностью, также повреждены отделение почты и агропредприятие, говорится в сообщении ОВА в Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне", об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА), назначенная украинскими властями, в селе Чернобаевка повреждено административное здание, а в селе Ингулец оно уничтожено полностью, также повреждены отделение почты и агропредприятие, говорится в сообщении ОВА в Telegram-канале.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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