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ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:27
2023-10-03T15:27
2023-10-03T15:33
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое (ДНР) "на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
Минобороны: в Харькове поразили цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ