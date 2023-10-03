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ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ

ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ

Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:27

2023-10-03T15:27

2023-10-03T15:33

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое (ДНР) "на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".

https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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