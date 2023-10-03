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ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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15:27 03.10.2023 (обновлено: 15:33 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/kharkov-1900191623.html
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:27
2023-10-03T15:33
специальная военная операция на украине
харьков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое (ДНР) "на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".
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харьков, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ

Минобороны: в Харькове поразили цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое (ДНР) "на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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