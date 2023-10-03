https://ria.ru/20231003/kanada-1900143909.html
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 03.10.2023
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады
Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:40
2023-10-03T12:40
2023-10-03T12:40
в мире
абхазия
канада
россия
аслан бжания
ярослав хунка
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. "Все маски сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно о чем идет речь и с кем мы имеем дело. В этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", - сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, канада, россия, аслан бжания, ярослав хунка
В мире, Абхазия, Канада, Россия, Аслан Бжания, Ярослав Хунка
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады
Бжания: чествование эсэсовца Хунки в парламенте Канады сняло все маски