Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kanada-1900143909.html
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 03.10.2023
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады
Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:40
2023-10-03T12:40
в мире
абхазия
канада
россия
аслан бжания
ярослав хунка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. "Все маски сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно о чем идет речь и с кем мы имеем дело. В этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", - сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
абхазия
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, канада, россия, аслан бжания, ярослав хунка
В мире, Абхазия, Канада, Россия, Аслан Бжания, Ярослав Хунка
Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады

Бжания: чествование эсэсовца Хунки в парламенте Канады сняло все маски

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания.
"Все маски сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно о чем идет речь и с кем мы имеем дело. В этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", - сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
25 сентября, 17:58
 
В миреАбхазияКанадаРоссияАслан БжанияЯрослав Хунка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала