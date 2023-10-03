https://ria.ru/20231003/kanada-1900143909.html

Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады

Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 03.10.2023

Президент Абхазии прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады

Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:40

2023-10-03T12:40

2023-10-03T12:40

в мире

абхазия

канада

россия

аслан бжания

ярослав хунка

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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Чествование нациста СС в парламенте Канады "сняло все маски", Абхазия будет с Россией до конца, заявил во вторник президент Абхазии Аслан Бжания. "Все маски сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно о чем идет речь и с кем мы имеем дело. В этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", - сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, абхазия, канада, россия, аслан бжания, ярослав хунка