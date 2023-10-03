https://ria.ru/20231003/kanada-1900112834.html

Дерипаска после скандала в Канаде напомнил о прошлом деда вице-премьера

Дерипаска после скандала в Канаде напомнил о прошлом деда вице-премьера - РИА Новости, 03.10.2023

Дерипаска после скандала в Канаде напомнил о прошлом деда вице-премьера

Находящийся под санкциями Канады российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал вице-премьера Канады Христи Фриланд одной из основных... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:47

2023-10-03T10:47

2023-10-03T10:47

в мире

канада

украина

олег дерипаска

ярослав хунка

христя фриланд

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Находящийся под санкциями Канады российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал вице-премьера Канады Христи Фриланд одной из основных канадских разжигателей украинских проблем: недалеко ушла от деда - главного редактора коллаборационировавшей с нацистами газеты "Краковские вести". Пост Дерипаски стал развитием истории, когда в канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку. "Либеральная канадская политическая элита не вчера начала вдруг внезапно стоя аплодировать нацистским преступникам. Наследники этой идеологии давно и глубоко включены в политическую систему Канады", - написал Дерипаска в Telegram-канале. "Достаточно посмотреть на историю действующего вице-премьера Канады Христи Фриланд. Ее дедушка — Михайло Хомяк — был главным редактором украиноязычной коллаборационировавшей с фашистами газеты "Краковские вести", отнятой у польских хозяев после нацистского вторжения. Она не раз оправдывала его, называя борцом за независимость Украины и ее личным вдохновителем", - отметил российский бизнесмен. "А когда ее ловили на этом, изворачивалась и пыталась оправдываться, отрицать очевидное, в ход еще 5 лет тому назад шли ответные обвинения в адрес российской пропаганды и т.д. Она одна из основных канадских разжигателей украинских проблем. Недалеко ушла от деда", - заключил Дерипаска.

https://ria.ru/20231003/veteran-1900074728.html

https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

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Дарья Буймова

в мире, канада, украина, олег дерипаска, ярослав хунка, христя фриланд