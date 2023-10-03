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В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче - РИА Новости, 03.10.2023
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11:09 03.10.2023 (обновлено: 11:19 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/investitsii-1900117525.html
В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче
В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче - РИА Новости, 03.10.2023
В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче
Правительство России утвердило ряд изменений, направленных на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче, - соответствующее... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:09
2023-10-03T11:19
россия
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило ряд изменений, направленных на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче, - соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина."В частности, вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное Федеральной антимонопольной службой, в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов", - говорится в сообщении.Кроме того, следует из сообщения, уточняется порядок принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) в случае выявленных нарушений. "В частности, в перечень оснований для этого добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц. Изменения приняты для реализации норм федерального закона, утвержденного в декабре 2022 года", - сообщает кабмин.
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россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче

Правительство ужесточит контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило ряд изменений, направленных на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобыче, - соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"В частности, вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное Федеральной антимонопольной службой, в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
Кроме того, следует из сообщения, уточняется порядок принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) в случае выявленных нарушений. "В частности, в перечень оснований для этого добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц. Изменения приняты для реализации норм федерального закона, утвержденного в декабре 2022 года", - сообщает кабмин.
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