https://ria.ru/20231003/impichment-1900250823.html

Заседание КС Грузии по иску об импичменте президенту продолжится в среду

Заседание КС Грузии по иску об импичменте президенту продолжится в среду - РИА Новости, 03.10.2023

Заседание КС Грузии по иску об импичменте президенту продолжится в среду

Конституционный суд Грузии завершил первое заседание по иску об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили, которое продлилось семь часов, рассмотрение... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:24

2023-10-03T18:24

2023-10-03T18:24

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии завершил первое заседание по иску об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили, которое продлилось семь часов, рассмотрение дела возобновится в среду, заявил во вторник вечером председатель КС Мераб Турава. Кадры заседания транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Конституционный суд Грузии во вторник приступил к рассмотрению иска об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, который ранее подала правящая партия "Грузинская мечта" из-за ее несогласованных с правительством зарубежных визитов. "Все стороны согласны, что рассмотрение дела продлится завтра в 11.00 (10.00 мск)", - заявил Турава. Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

https://ria.ru/20230912/impichmenta-1895979934.html

https://ria.ru/20230919/impichment-1897393526.html

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в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили