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Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.10.2023

Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ

Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России за последнюю неделю - более чем на 25%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:16

2023-10-03T13:16

2023-10-03T13:33

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России за последнюю неделю - более чем на 25%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 39-ой неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - более чем на 25%. На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты свыше 25,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.Порядка 98,9% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1,1%, уточнили в пресс-службе.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность иммунизации населения против гриппа и поручила территориальным органам активизировать данную работу.

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова