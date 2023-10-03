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Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.10.2023
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ
Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России за последнюю неделю - более чем на 25%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:16
2023-10-03T13:16
2023-10-03T13:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России за последнюю неделю - более чем на 25%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 39-ой неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - более чем на 25%. На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты свыше 25,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.Порядка 98,9% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1,1%, уточнили в пресс-службе.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность иммунизации населения против гриппа и поручила территориальным органам активизировать данную работу.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился более чем на 25%