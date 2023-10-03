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Леди Гага не будет платить 500 тысяч долларов женщине, нашедшей ее собак
Леди Гага не будет платить 500 тысяч долларов женщине, нашедшей ее собак - РИА Новости, 03.10.2023
Леди Гага не будет платить 500 тысяч долларов женщине, нашедшей ее собак
Суд Лос-Анджелеса постановил, что певица Леди Гага не обязана платить 500 тысяч долларов Дженинифер Макбрайд, нашедшей ее похищенных собак, в связи с ее... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:29
2023-10-03T16:29
2023-10-03T16:29
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Суд Лос-Анджелеса постановил, что певица Леди Гага не обязана платить 500 тысяч долларов Дженинифер Макбрайд, нашедшей ее похищенных собак, в связи с ее причастностью к краже, сообщает People со ссылкой на судебные документы. В феврале издание BuzzFeed News отмечало, что вернувшая певице собак Макбрайд была задержана в связи с их похищением. Ее приговорили к условному сроку за "сокрытие краденого". По словам судьи, постановление которой было опубликовано в июле, претензии Макбрайд были "юридически недостаточны" в связи с ее причастностью к краже, и поэтому она "не имеет права извлечь выгоду из своего правонарушения". Второго октября судья приняла окончательное решение по этому делу, постановив, что внесенные Макбрайд поправки в иск ничего не меняют. Собаки Леди Гаги были похищены в конце февраля 2021 года. Неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего ее собак в Лос-Анджелесе, и похитили двух французских бульдогов. Певица предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за их возвращение. Через несколько дней животные были возвращены. Однако вернувшая животных женщина подала на звезду в суд за то, что Леди Гага не заплатила ей обещанное вознаграждение.
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новости шоу-бизнеса, лос-анджелес, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лос-Анджелес, Знаменитости
Леди Гага не будет платить 500 тысяч долларов женщине, нашедшей ее собак
Суд решил, что Леди Гага не обязана платить 500 тысяч женщине, нашедшей ее собак
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Суд Лос-Анджелеса постановил, что певица Леди Гага не обязана платить 500 тысяч долларов Дженинифер Макбрайд, нашедшей ее похищенных собак, в связи с ее причастностью к краже, сообщает
People со ссылкой на судебные документы.
В феврале издание BuzzFeed News отмечало, что вернувшая певице собак Макбрайд была задержана в связи с их похищением. Ее приговорили к условному сроку за "сокрытие краденого".
По словам судьи, постановление которой было опубликовано в июле, претензии Макбрайд были "юридически недостаточны" в связи с ее причастностью к краже, и поэтому она "не имеет права извлечь выгоду из своего правонарушения".
Второго октября судья приняла окончательное решение по этому делу, постановив, что внесенные Макбрайд поправки в иск ничего не меняют.
Собаки Леди Гаги были похищены в конце февраля 2021 года.
Неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего ее собак в Лос-Анджелесе, и похитили двух французских бульдогов.
Певица предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за их возвращение. Через несколько дней животные были возвращены.
Однако вернувшая животных женщина подала на звезду в суд за то, что Леди Гага не заплатила ей обещанное вознаграждение.
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы