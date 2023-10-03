https://ria.ru/20231003/finlyandiya-1900105121.html

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила в сети микроблогов X, что Хельсинки готовит очередной, 19-й, пакет военной помощи Украине. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:55

2023-10-03T09:55

2023-10-03T09:55

в мире

украина

финляндия

россия

сергей лавров

саули ниинисте

нато

дмитрий песков

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила в сети микроблогов X, что Хельсинки готовит очередной, 19-й, пакет военной помощи Украине. "В настоящее время готовится очередной пакет оборонных материалов", - написала она. Как сообщало минобороны Финляндии 25 августа, президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил отправку на Украину 18-го пакета военной помощи на примерно 94 миллиона евро, общая стоимость финской оборонной помощи составила около 1,3 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, финляндия, россия, сергей лавров, саули ниинисте, нато, дмитрий песков