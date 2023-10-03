https://ria.ru/20231003/finlyandiya-1900105121.html
Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине
Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине
Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила в сети микроблогов X, что Хельсинки готовит очередной, 19-й, пакет военной помощи Украине. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:55
2023-10-03T09:55
2023-10-03T09:55
в мире
украина
финляндия
россия
сергей лавров
саули ниинисте
нато
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила в сети микроблогов X, что Хельсинки готовит очередной, 19-й, пакет военной помощи Украине. "В настоящее время готовится очередной пакет оборонных материалов", - написала она. Как сообщало минобороны Финляндии 25 августа, президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил отправку на Украину 18-го пакета военной помощи на примерно 94 миллиона евро, общая стоимость финской оборонной помощи составила около 1,3 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, россия, сергей лавров, саули ниинисте, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Сергей Лавров, Саули Ниинисте, НАТО, Дмитрий Песков
Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине
Глава МИД Финляндии: Хельсинки готовит новый 19-й пакет военной помощи Украине