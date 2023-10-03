https://ria.ru/20231003/fermery-1900226082.html

Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров

Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров - РИА Новости, 03.10.2023

Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров

Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров – одна из задач, с которой в регионе справляются успешно, в том числе благодаря... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:42

2023-10-03T17:42

2023-10-03T17:42

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

нацпроекты

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МАЙКОП, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров – одна из задач, с которой в регионе справляются успешно, в том числе благодаря конкурсу "Агростартап", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Этот конкурс реализуется в республике в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В пресс-службе отметили, что конкурс уже зарекомендовал себя в качестве эффективной и нужной меры поддержки, благодаря которой в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в агропромышленном комплексе. В частности, в текущем году сумма грантовой помощи на развитие молочного и мясного животноводства была увеличена с пяти миллионов рублей до семи миллионов рублей, а на другие направления – с трех миллионов рублей до пяти миллионов рублей. Всего благодаря господдержке в Адыгее за последние два года создано 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. "Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах – сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств", – цитирует Кумпилова пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, нацпроекты