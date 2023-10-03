https://ria.ru/20231003/fermery-1900226082.html
Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров
Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров - РИА Новости, 03.10.2023
Власти Адыгеи оценили успешность работы по поддержке начинающих фермеров
Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров – одна из задач, с которой в регионе справляются успешно, в том числе благодаря... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:42
2023-10-03T17:42
2023-10-03T17:42
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
нацпроекты
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МАЙКОП, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров – одна из задач, с которой в регионе справляются успешно, в том числе благодаря конкурсу "Агростартап", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Этот конкурс реализуется в республике в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В пресс-службе отметили, что конкурс уже зарекомендовал себя в качестве эффективной и нужной меры поддержки, благодаря которой в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в агропромышленном комплексе. В частности, в текущем году сумма грантовой помощи на развитие молочного и мясного животноводства была увеличена с пяти миллионов рублей до семи миллионов рублей, а на другие направления – с трех миллионов рублей до пяти миллионов рублей. Всего благодаря господдержке в Адыгее за последние два года создано 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. "Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах – сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, республика адыгея, нацпроекты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Нацпроекты
МАЙКОП, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров – одна из задач, с которой в регионе справляются успешно, в том числе благодаря конкурсу "Агростартап", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Этот конкурс реализуется в республике в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В пресс-службе отметили, что конкурс уже зарекомендовал себя в качестве эффективной и нужной меры поддержки, благодаря которой в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в агропромышленном комплексе. В частности, в текущем году сумма грантовой помощи на развитие молочного и мясного животноводства была увеличена с пяти миллионов рублей до семи миллионов рублей, а на другие направления – с трех миллионов рублей до пяти миллионов рублей.
Всего благодаря господдержке в Адыгее за последние два года создано 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
"Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах – сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств", – цитирует Кумпилова
пресс-служба.
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